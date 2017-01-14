Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.



Bir süre sürdürülen çalışma sonucunda ekipler, Çağlar Yıldırım, Hayal Tütün, Benazir Kızıl ve Seyfettin Adıyaman'ı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Yıldırım, Tütün, Kızıl ve Adıyaman adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.