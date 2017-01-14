Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen C.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
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