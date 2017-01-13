Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Muğla'nın Datça ve Ula ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine Datça ve Ula ilçelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, T.Y, A.Ç, Ş.Ç, Y.A, Ö.A. ve A.A. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli terör örgütlerine ait örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve A.Ç. tutuklanırken T.Y, Ş.Ç, Ö.A. ve A.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.