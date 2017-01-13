Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine kent merkezi ile Çelikhan ve Kahta ilçelerinde çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde önceki gün 5 kişi, gözaltına alındı.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K, H.G, A.Y, K.K. ve Ş.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.