Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine Menteşe ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda R.Y. ve C.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evleri ile üzerlerinde yapılan aramada 14 havai fişek, 2 torba cam bilye, 2 gaz maskesi, 2 sapan, çok sayıda doküman ve materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.
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