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Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen Barış A. ve Yılmaz A. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yılmaz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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