Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Kumluca ilçesinde, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.



Bir istihbaratı değerlendiren Kumluca Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen M.E.K. (26) ve eşi F.K'yı (22) gözaltına aldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.E.K çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.