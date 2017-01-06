Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar O.B, E.B, S.B, H.T, İ.H.D. ve A.R.Y, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan O.B, H.T. ve A.R.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adıyaman'da, 3 Ocakta sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alınmıştı.