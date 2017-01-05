Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alının bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan S.A'nın sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımları incelemeye aldı.



İnceleme sonucu, terör örgütü PKK/KCK propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen S.A. yakalandı.



Gözaltına alınan zanlı, evinde arama yapıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Polisteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.