Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan muhtar tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle Afşin'de bir mahallenin muhtarı H.G'yi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından "terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak" ve "sosyal medya üzerinden terör örgütünü övmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.