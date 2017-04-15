Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı
Iğdır'da sosyal medya üzerinden "PKK/KCK" terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
Iğdır'da sosyal medya üzerinden "PKK/KCK" terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, sosyal medya hesaplarından "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası" yaptıkları belirlenen 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Şüpheliler, ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.