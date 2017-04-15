Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

Iğdır'da sosyal medya üzerinden "PKK/KCK" terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

Iğdır'da sosyal medya üzerinden "PKK/KCK" terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, sosyal medya hesaplarından "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası" yaptıkları belirlenen 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Şüpheliler, ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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