Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

Muş'ta sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı övdüğü tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.



Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu, merkeze bağlı Suluca köyünde 2, Elçiler köyünden bir, Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünden 2 ve Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinden de bir kişi olmak üzere toplam 6 kişinin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve örgüt propagandası yaptıklarının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmaların ardından yakalanan şahıslar gözaltına alınmış ve adli işlemleri devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ