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Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi Detay görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi...

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi
Detay görüntüler
ADIYAMAN - Adıyaman'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine kent merkezi ile Çelikhan ve Kahta ilçelerindeki 5 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan H.K, H.G, A.Y, K.K. ve Ş.Y. sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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