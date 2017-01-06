Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

Bingöl'de sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.