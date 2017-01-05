Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sosyal medya hesabından "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" iddia edilen üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından "terör propagandası yaptığı" öne sürülen şüphelinin kimliğini belirledi.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencisi F. A. (20), evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sosyal medya hesabından "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" iddia edilen üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sosyal medya hesabından "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" iddia edilen üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
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