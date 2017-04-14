Sosyal Medyada Terör Propagandasına Ceza

Elazığ'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanık, bir yıl 11 ay ile 3 yıl bir ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ayfer Yılmaz, Yaşar Mersin, Nihat Akdemir ve Gülbahar Arslan ile avukatları hazır bulundu.



Sanıklar, beraatlerini talep etti.



Savcı ise mütalaasında sanıkların "terör örgütü propagandası" suçundan cezalandırılmalarını istedi.



Mahkeme heyeti, Yılmaz ve Arslan'a 1 yıl 11 ay 12'şer gün, Mersin'e 3 yıl 1 ay 15 gün ve Akdemir'e 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi.



Eski BDP İl Başkanı Çelik tahliye edildi



Aynı suçtan hakim karşısına çıkan eski BDP İl Başkanı Turan Çelik ise savunmasında 2011-2015 yıllarındaki paylaşımları nedeniyle yargılandığını söyledi.



Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.