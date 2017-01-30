Sosyal Medyada Terör Propagandasına 9 Tutuklama

Manisa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa ve ilçelerinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıldığı yönündeki soruşturma kapsamında bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşım yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ç, A.A, L.E, M.C.H, B.T, M.K, Y.K, E.T. ve V.B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.