Sosyal Medyada Terör Propagandasına 71 Gözaltı

MARDİN merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 71 kişi gözaltına alındı.



Mardin Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütü propagandası yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aralık ayı içinde gelen ihbarlar ve yapılan çalışmalar sonucunda bu hesaplar takibe alındı. Ekipler, 13 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla, 71 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama', 'PKK terör örgütü propagandası yapma', 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla gözaltına





alındıkları belirtildi.



Mardin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Mardin'in Artuklu İlçesi'nde 9, Kızıltepe İlçesi'nde 7, Yeşilli İlçesi'nde 1, Nusaybin İlçesi'nde 8, Savur İlçesi'nde 1, Derik İlçesi'nde 2, Midyat İlçesi'nde 4, İstanbul'da 11, Ankara'da 3, İzmir'de 6, Adana'da 2, Konya'da 2, Şanlıurfa'da 3, Mersin'de 1, Bingöl'de 1, Van'da 1, Sakarya'da 1, Diyarbakır'da 5, Batman'da 3 şahıs olmak üzere toplam 71 kişi gözaltına alınarak, bu kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması için tanzim edilen açık kaynak araştırma ve tespit raporları ilgili İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne gönderildi. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla, gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

- Mardin