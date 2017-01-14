Sosyal Medyada Terör Propagandasına 5 Tutuklama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.



Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu A.Ç, B.Ç, E.M, F.T, M.M, M.S, T.S. ve B.Y'yi sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan A.Ç, E.M, M.M, M.S. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Diğer üç zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.