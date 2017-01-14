Sosyal Medyada Terör Propagandasına 4 Tutuklama

KOCAELİ'de, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Çağlar Y., Hayal T., Benazir K. ve Seyfettin A.'yı gözaltına aldı. 4 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - İzmitkocaeli