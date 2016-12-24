TÜMÜ
Haberler Search
Sosyal Medyada Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Sosyal Medyada Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medyada Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden 3 kişinin PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Sosyal Medya, Doğanşehir, Propaganda, Jandarma, Malatya, P.K.K., Terör, Kck, PKK
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads