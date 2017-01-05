Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK lehine sosyal medyada propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.



İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan kişiler hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri operasyonun 2. dalgasını başlatarak şahısların evlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Samsat ilçesi ve kent merkezinde 5 farklı adrese yapılan operasyonda E.B., A.R.Y., H.T., İ.H.D. ve O.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şahıs jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN