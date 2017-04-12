Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddia edilen 5 kişiden 4’ü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddia edilen 5 kişiden 4'ü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddia edilen R.G., F.K., M.K.G., E.S. ve K.K.'nın adreslerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. R.G., F.K., M.K.G. ve E.S. gözaltına alınırken K.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Sosyal Medya, Propaganda, Adıyaman, Hastane, Sağlık, P.K.K., Polis, Terör, PKK
sponsored ads