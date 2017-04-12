Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı



ADIYAMAN - Adıyaman'da, sosyal medya üzerinden Terör Örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddia edilen 5 kişiden 4'ü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddia edilen R.G., F. K., M. K.G., E. S., K.K'nın adreslerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında R.G., F. K., M. K.G., E. S., gözaltına alınırken K.K'nın ise adresinde bulunmadığı yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.