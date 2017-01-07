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Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Iğdır‘da sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Iğdır'da sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü lehinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

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