Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 3 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK lehine sosyal medyada propaganda yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı.



İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan kişiler hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri operasyonun 2. dalgasını başlatarak şahısların evlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Samsat ilçesi ve kent merkezinde 5 farklı adrese yapılan operasyonda E.B., A.R.Y., H.T., İ.H.D. ve O.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şahıs jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.



Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen O.B., H.İ.D., A.R.Y. tutuklanırken E.B. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN