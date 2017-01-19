Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 28 Kişi Tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Bursa'da ise, yine sosyal medya hesaplarından PKK lehine mesajlar paylaşan 14 kişiden 1'i biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'DA 18 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

En geniş kapsamlı operasyon ise Şanlıurfa'da düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü kent merkezi ve ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda evlerinde arama yapılan 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.