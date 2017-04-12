Sosyal Medyada Terör Propagandası İddiası

Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı.





Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ikamet ettikleri belirlenen 5 şüphelinin sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütleri lehine propaganda yaptıklarını tespit etti.





Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda R.G, F.K, M.K.G. ve E.S. gözaltına alındı.



Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Evinde bulunamayan şüphelilerden K.K'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.