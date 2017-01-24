Sosyal Medyada Terör Propagandası İddiası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenenlere yönelik Altınüzüm Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Bomba arama köpeğinin de katıldığı aramalarda C.B, İ.C. ve E.Y. gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında bir kişinin de arandığı öğrenildi.



Evlerdeki aramalarda, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlıların cep telefonu, bilgisayar ve elektronik eşyalarına el konuldu.