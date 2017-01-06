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Sosyal Medyada Terör Propagandası İddiası

Sosyal Medyada Terör Propagandası İddiası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sosyal medya hesabından "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Sosyal Medyada Terör Propagandası İddiası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sosyal medya hesabından "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencisi F. A'nın (20), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından F.A, adliyeye sevk edildi.

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