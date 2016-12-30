Batman'da, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Sosyal Medyada Terör Propagandası İddiası
Batman'da, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Batman'da, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.
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