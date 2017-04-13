Sosyal Medyada Terör Propagandası

Tekirdağ'da, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 7'si yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 şüphelinin sosyal paylaşım sitelerinden DAEŞ lehine propaganda yaptıklarını tespit etti.



Tekirdağ merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu M.A, D.E, R.A, H.A, C.E, H.Ş ve Türk vatandaşı S.Y. gözaltına alındı.



Olayla ilgili Suriye uyruklu A.A'nın da arandığı öğrenildi.



Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.