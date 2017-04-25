Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına, Üst Sınırdan Artırımlı Ceza

ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında dava açılan 52 yaşındaki Haydar Çengel, tutuksuz yargılandığı mahkemede en üst sınırdan ve artırım uygulanarak 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ihbarda bulunan bir vatandaş, Haydar Çengel'in sosyal medya hesabında terör örgütü propagandası yaptığını belirtti. Bunun üzerine Adana'da yaşayan Haydar Çengel'in sosyal medya hesapları incelendi. Çengel'in terör örgütü PKK'yı öven ve propagandasını yapan paylaşımlarının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Artvin'de yakalanan Çengel hakkında, 'terör örgütü propagandasını yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORUM



Haydar Çengel, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu belirterek, "Paylaşımları ben yaptım. Ancak suç olduğunu bilmiyorum. Terör örgütü propagandası yapmak amacıyla yapmadım. O zamanki psikoloji ile Güneydoğu ve Suriye'deki IŞİD olaylarından dolayı söz konusu iletileri paylaştım" diye savunma yaptı.



EMSAL OLABİLİR



Mahkeme heyeti, Haydar Çengel'i terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl hapse mahkum etti. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi ve zincirleme olarak gerçekleştiği gerekçesiyle cezayı 6 yıl 9 aya yükseltti. Cezanın onanması durumunda Cengel'in cezaevine gireceği belirtilirken, benzer davalara göre verilen cezanın emsal oluşturabileceği değerlendirildi. - Adana