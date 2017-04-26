Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına Hapis Cezası

Kocaeli'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu bulunan sanık Faruk İlk ile avukatı Nuri Tan katıldı.



Kimlik tespitinin yapılması ve iddiaların hatırlatılmasının ardından söz verilen İlk, üzerine atılı suçu kabul etmediğini ifade ederek, iddianamede belirtilen hesabın kendisine ait olmadığını ileri sürdü.



İddia olunan paylaşımları da kendisinin yapmadığını savunan İlk, Facebook hesabını bir süre önce çalınması nedeniyle dondurduğunu kaydetti.



Sanık avukatı Tan da söz konusu paylaşımları müvekkilinin yapmadığını iddia ederek, sanığın tahliyesini talep etti.



Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, verilen ceza miktarı ve tutuklama tarihini dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.