Sosyal medyada tartıştılar, avukat açıklama yaptı

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun sosyal medyada tartışması üzerine avukattan açıklama

Birce Akalay'ın avukatı konuyla ilgili açıklama yaptı



İSTANBUL - Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun sosyal medya hesaplarından isim vermeden birbirini hedef alarak yaptıkları paylaşımların ardından Birce Akalay'ın avukatı açıklama yaptı. Durumun medyaya yansıması üzerine açıklama yapma gerekliliği doğduğunu belirten avukat Ayşegül Mermer,"Boşanma olayı ve sebepleri hakkında bazı basın yayın organlarında, tek taraflı ve gerçek dışı iddialara yer verilmesi nedeniyle, bu basın açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur" dedi.

Geçtiğimiz ocak ayında boşanan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu sosyal medya hesapları üzerinden isim vermeden birbirini hedef alarak açıklamalar yaptı. Karşılıklı mesajlara Akalay'ın annesi ve evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Derya Şensoy da dahil oldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların ardından bir açıklamada Birce Akalay'ın avukatından geldi. Durumun medyaya yansıması üzerine açıklama yapma gerekliliği doğduğunu belirten avukat Ayşegül Mermer, yaşanan durumun medyada tek taraflı yer aldığını öne sürdü.

Akalay'ın avukatı Ayşegül Mermer konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Birce Akalay ile ilişkili olarak evlilik birliğinin sonlandırıldığı boşanma olayı ve sebepleri hakkında bazı basın yayın organlarında, tek taraflı ve gerçek dışı iddialara yer verilmesi nedeniyle, bu basın açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, mesleğini başarı ile sürdürmekte olan genç bir oyuncu olan müvekkilim hakkında sadece görüşten ibaret olup dayanaktan yoksun haber ve haksız ithamların basında yer alması ve kamuoyu gündemine taşınmış olması nedeniyle, müvekkilim ve ailesi üzüntü duymaktadır. İthamların haksız olduğu konusunda en ufak bir kuşku bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu haksız ithamlara ilişkin yapılan haber ve yorumlar nedeniyle kendisi hakkında kamuoyunda oluşan negatif algının silinmesinin hiç kolay olmayacağını ve kendisi ve ailesinin mağduriyetlerinin devam edeceği gerçeğini, siz değerli basın mensuplarının takdirlerinize sunmak isteriz."

Açıklamanın devamında, "Müvekkilim Birce Akalay, bu güne kadar konuya ilişkin kişi veya kişiler hakkında suçlama teşkil edecek bir açıklamada yada hukuki girişimde bulunmamıştır. Halbuki evlilik birliğinin bitmesinin kendisine yaşatmış olduğu duygusal durumu ve olayın tarafı olma pozisyonu düşünüldüğünde çok rahat bir şekilde kamuoyunun hoşgörüsüne de dayanarak bir takım suçlamalarda bulunabilirdi. Bu sebeple aynı objektif davranışı en azından bundan sonra siz değerli basın mensuplarından beklemekteyiz" ifadeleri yer aldı.