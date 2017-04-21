Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Görüntüye Emniyetten Açıklama Geldi

İZMİR'in Güzelyalı Semti'nde market işleten kadının, erkek müşteri tarafından tartaklanması, sosyal medyada tartdışma yarattı. Marketçi Hediye Kılbaş, işyerine borcu bulunan müşterilerinin, kendisine AK Partili olduğu için saldırdığını ileri sürdü. Zanlı Soner Şaşmaz ise suçlamayı kabul etmeyip, alkol alacağı sırada iş yeri sahibinin denetime gelen polisleri görünce kendisine saldırdığını ve partiyle ilgili yalanı söylediğini iddia etti. Alkol satışını denetlemek için markete giden polis yetkililerinden yapılan açıklamada ise Hediye Kılbaş hakkında saat 22.00'den sonra alkol satmak ve kapanış saatine uymamak suçlarından birçok kez hakkında işlem yapıldığı, iddia edildiği gibi tartışmada siyasi bir içerik olmadığı ifade edildi.



Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, marketçi Hediye Kılbaş ile çalışanı Utku Çelik, iddiaya göre emekli liman işçisi Soner Şaşmaz tarafından tartaklandı. Hediye Kılbaş, polise verdiği ifadesinde işyerine borcu bulunan Şaşmaz'ın, kendisine AK Partili olduğu için saldırdığını ileri sürdü. Zanlı Soner Şaşmaz ise suçlamayı kabul etmeyip, alkol alacağı sırada iş yeri sahibinin denetime gelen polisleri görünce kendisine saldırdığını ve partiyle ilgili yalanı söylediğini iddia etti. Soner Şaşmaz, savcının talimatıyla karakoldan serbest bırakıldı. Soruşturma evrakı da elden adliyeye gönderildi.



GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI



Marketin güvenlik kameralarına yansıyan Soner Şaşmaz'ın, Hediye Kılbaş'ı yumruklama görüntüsü, 'AK Parti sempatizanı olduğu için saldırıya uğradı' iddiasıyla kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve çok sayıda kişiden de tepki geldi. Olayla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım sonrasında İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, valilik ve bakanlık düzeyinde bilgilendirmede bulundu. Saat 22.00'den sonra alkollü ürünlerin satışının yasaklanmasından dolayı denetim için markete gidildiği bilgisini veren emniyet yetkilileri, Hediye Kılbaş hakkında da 2015 yılından beri, yasak saatte alkol satmaktan ve kapanış saatine uymamak suçlarından toplam 10 kez işlem yapıldığı ifade edildi. Emniyet yetkilileri, iddia edildiği gibi tartışmada siyasi bir içerik olmadığını da vurguladı.