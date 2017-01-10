Sosyal Medyada Tanıştıkları Kıza Cinsel İstismardan Yargılanıyorlar

Bolu'da sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları iddia edilen şahı ile arkadaşı, 15 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.



İddiaya göre, Bolu'da Facebook üzerinden tanıştığı Z.A. isimli genç kızı arkadaşının evine çağıran F.C., arkadaşı E.Y. ile birlikte genç kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanıklardan F.C. duruşmada hazır bulunurken, E.Y. duruşmaya katılmadı. Duruşmada kendisine iftira atıldığını ve suçlamayı kabul etmediğini söyleyen F.C., "Bana tanımadığım bir numaradan Z.A.'nın çıplak fotoğrafları gönderildi. Ben de bu yüzden Z.A. ile ilişkimi bitirdim. Daha önce başkaları ile ilişkisi olmuş. Z.A.'nın ailesine bunların söylememden korktuğu için bana iftira atıyor" dedi.



Kendisine daha önce 4 kişinin tecavüz ettiğini iddia eden Z.A., mahkeme başkanının "Madem başından böyle şeyler geçti, F.C.'nin evine neden gittin?" sorusu üzerine, "Bana sadece konuşacağımızı söyledi. Başıma böyle bir şey geleceğini düşünmedim" şeklinde cevap verdi.



Diğer sanık ve tanıkların dinlenmesi için mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BOLU