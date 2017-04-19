Sosyal Medyada Tanıştığı Kişiyi Dolandıran Kadına 2.5 Yıl Hapis Cezası

KAYSERİ'de Gülay Erbinel, sosyal medyada tanıştığı Ayhan Kaygısız'ın 2 bin larasını dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, 2.5 yıl hapis ve 3 bin 320 lira para cezasına mahkum oldu.



Olay, 10 Şubat 2015'te meydana geldi. İddiaya göre 41 yaşındaki Gülay Erbinel ile 52 yaşındaki Ayhan Kaygısız, sosyal paylaşım sitesinde tanışarak arkadaşlık kurdu. Kendini çocuk doktoru olarak tanıtan Gülay Erbinel, Kaygısız'ın güvenini kazandı. Tanıştıktan 15 gün sonra Erbinel acil paraya sıkıştığını belirterek, Kaygısız'dan 2 bin lira borç para istedi. Parayı gönderen Kaygısız, kadına bir daha ulaşamadı.



Ayhan Kaygısız, dolandırıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ardından sanık hakkında dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya tutuksuz sanık Gülay Erbinel ile mağdur Ayhan Kaygısız katılmadı. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Gülay Erbinel 2.5 yıl hapis ve 3 bin 320 lira para cezasına mahkum oldu. - Kayseri