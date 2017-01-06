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Sosyal Medyada PKK Propagandasına Tutuklama

Sosyal Medyada PKK Propagandasına Tutuklama

Antalya’nın Kumluca ilçesinde sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin 1’i tutuklandı.

Sosyal Medyada PKK Propagandasına Tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin 1'i tutuklandı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 2 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.E.K. (26) tutuklanırken eşi F. K. (22) savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. - ANTALYA

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