BİNGÖL'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 1 kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Konu hakkında Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konmuştur" denildi. - Bingöl
Sosyal Medyada PKK Propagandası Yaptı, Şimdi Cezaevinde
Bingöl'de yaşayan şüpheli, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alındı. Bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
BİNGÖL'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 1 kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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