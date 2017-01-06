TÜMÜ
Haberler Search
Sosyal Medyada PKK Propagandası Yaptı, Şimdi Cezaevinde

Sosyal Medyada PKK Propagandası Yaptı, Şimdi Cezaevinde

Bingöl'de yaşayan şüpheli, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alındı. Bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sosyal Medyada PKK Propagandası Yaptı, Şimdi Cezaevinde

BİNGÖL'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 1 kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konu hakkında Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konmuştur" denildi. - Bingöl

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Sosyal Medya, Propaganda, Jandarma, Bingöl, P.K.K., Terör, Ceza, Kck, PKK
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads