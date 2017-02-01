Sosyal Medyada PKK Propagandası Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 3 şahıs tutuklandı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik soruşturma sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilerek, operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerden 2'sinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığına da dikkat çekilerek, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ünün adli kontrol şartıyla bırakıldığı, 3'ünün ise tutuklanarak, cezaevine götürüldüğü belirtildi. - BATMAN