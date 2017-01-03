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Sosyal Medyada PKK Propagandası İddiasına 2 Gözaltı

Sosyal Medyada PKK Propagandası İddiasına 2 Gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK’nın propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medyada PKK Propagandası İddiasına 2 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, 2 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, yapılan araştırma sonucunda Barış A. ile amcasının oğlu Yılmaz A.'nın Alanya Bölge Hastanesi inşaatında çalıştıklarını belirleyerek sabah saatlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahısların ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

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