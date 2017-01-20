Sosyal Medyada Pkk/kck Propagandası Yapmaya 1 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da sosyal medyadaki hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle tutuklanan inşaat işçisi yargılandığı davanın ilk duruşmasında 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar doğrultusunda Samsun'da inşaatlarda çalışan Iğdırlı 20 yaşındaki Y.Ç.'yi İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki kaldığı otel odasında yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 1.5 ay önce çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan inşaat işçisi Y.Ç. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sosyal medya hesabı facebook ve twitter hesabından PKK/KCK terör örgütünün örgütsel çağrı ve propagandasını herkesin göreceği bir şekilde paylaşıp "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile görüntülü olarak katılan Y.Ç., "Ben inşaat işçisiyim. Bu paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum. Terör örgütüne üyeliğim ve sempatizanlığım yoktur. Ben anlık heyecanla örgüte ait bu paylaşımları yaptım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti Y.Ç.'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan önce 1 yıl hapsi cezasına çarptırdı. Bu suçu basın yayın yoluyla işlediğinden 1 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı ve daha sonra da duruşmadaki iyi haline de göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 3 aya indirip, tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN