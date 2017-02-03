Sosyal Medyada Pkk/kck Porpagandası Yapanlara Operasyon: 22 Gözaltı

ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.



Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile örgüt elebaşları ve mensuplarını övdükleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları, devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri operasyon başlattı. Kent merkezinde 30 adrese eş zamanlı baskınlarda Özel Harekat polisleri koç başlarıyla demir kapıları kırarak girip arama yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 22 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



- Adana