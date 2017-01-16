Sosyal Medyada Mahremiyet Kalmadı

Sosyal medyanın kadınlar ve çocuklar için zaman zaman bir tehdit unsuru haline geldiğini belirten Sosyal Medya Uzmanı Hakan İlbiz "Bu mecrada mahremiyet dediğimiz kavram ne yazık ki ortadan kalktı" diye belirtti.



Özellikle kadın ve çocuklar için çok önemli uyarılarda bulunan Hakan İlbiz, günümüzde sosyal medyanın artık hemen hemen herkes tarafından kullanıldığını, hayatın bir parçası olduğunun ise su götürmez bir gerçek olduğunu anlattı. Bu durumun maalesef birçok sıkıntıları da beraberinde getirdiğini belirten İlbiz, sosyal medyada kadın olmanın zorluğuna dikkat çekti ve kadınların kendilerini nasıl korumaları gerektiğini ise şu ifadelerle dile getirdi,



"Uzun bir süreden beri ülkemizin gündeminde yer alan kadına şiddetin temel sebeplerinden bir tanesi. Bu durum bireylerin birbirlerini tam olarak tanımadan bir yuva kurmalarından kaynaklanmaktadır. Günümüzde ise bu evliliklerin büyük çoğunluğu maalesef sosyal medyada yapılan arkadaşlıklardan meydana gelmektedir. Hal böyle olunca bireyler birbirlerinin sadece 'Sanal yüzü' ile muhatap oluyorlar ve birbirlerinin 'Gerçek yüzlerini' tam manasıyla göremiyorlar. Bu durum şiddetli geçimsizlik, aile düzeninin bozulması ve hatta kadına şiddete kadar sebebiyet verebiliyor. Sosyal medyanın bilinçsiz kullanılması ile yapılacak arkadaşlıklara değinecek olursak, bu konuda bayanların çok dikkatli olması gerekmektedir."



Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin



Bayanları, kendilerini bekleyen tehlikelere karşı uyaran ve bu konu da ne yapmaları gerektiğini anlatan İlbiz, "Özellikle bayanlar, kadın olsun erkek olsun asla tanımadıkları bir kimsenin arkadaşlık teklifini kabul etmesinler. Size illa ki ulaşacaklar ise sosyal medya hesaplarınıza mesaj atarak ulaşabilirler. Maalesef sosyal alemde bazı kadınlar bilmedikleri kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini cevaplayıp, sözlü tacizlere hatta fiziksel tacizlere bile maruz kalabiliyorlar. Bu ve bunun gibi örnekler arttırılabilir. Kadınların, tanımadıkları kimselerin arkadaşlık ve takip isteklerini kesinlikle reddetmesini tavsiye ediyorum. Özetle sosyal medya kullanımı bir bireyin özellikle de bir kadının çok dikkat etmesi gereken bir husustur. Sosyal medya bir aile de yıkabilir, bir hayat da kurtarabilir" dedi.



Bayanlar sosyal medyada fotoğraf paylaşırken çok dikkatli olmalı



Bazı bayanların sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflara dikkat çekerek paylaşımlarının gizliliğini korumaları hususunda uyarılarda bulunan Sosyal Medya Uzmanı Hakan İlbiz, "Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri maalesef mahremiyet dediğimiz kavram ortadan kalktı. Bir kadın olduğunuzu düşünün, sokakta birisi karşınıza çıkıp bana fotoğrafını ver dese, ne düşünürsünüz? Bu soruya herhalde birçok kadın, 'Sapık mısın', 'Defol git karşımdan' gibi cevaplar verir. Halbuki günümüzde birçok kadın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor ve bu fotoğrafları herkes çok rahat bir şekilde görüyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR