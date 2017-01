Sosyal Medyada Kıskançlık, Like Avı Ne Demek? Sosyal Medya Mutlu mu Ediyor?

Sosyal Medya Mutlu Değil Mutsuz Ediyor!





Sosyal Medyada Kıskançlık almış başını yürümüş, her şeyi paylaşıyoruz da bunun bizim mutluluğumuz başkasında nasıl bir etki gösteriyor?



Sosyal Medya milyonlarca kullanıcının iletişe ve etkileşime girdiği bir platforma olarak karşımıza çıkıyor. Güncel hayattaki inişlerimiz çıkışlarımızın buraya yansımadığını mı düşünüyordunuz? Durum hiç te öyle değil insanın doğasında olan kıskançlık duygusunun buraya nasıl yansıdığını merak ediyordum ki güzel bir çalışma karşımıza çıktı.



Türkiye'de sosyal medyada kıskançlık oranı: %41 olduğunu biliyor muydunuz?



Sosyal medya, arkadaşlarla irtibatta kalmanın ve mutlu anılar paylaşmanın bir yolu olarak hayatımıza girse de; Kaspersky Lab'ın son araştırmasının sonuçları, sosyal medyanın artık pek çok insanı negatif hissettirdiğini gösteriyor.



Like Avı Ne Demek?





Bunun önde gelen sebeplerinden biri beğenilme isteği, yani "like" avı olarak karşımıza çıkıyor.



Paylaştıkları içerik bekledikleri kadar ilgi görmeyince çoğu insanın morali bozulurken, sosyal medya kullanan Türkiye'deki insanların %41'i de arkadaşları kendilerinden daha fazla beğeni aldığı zaman kıskandıklarını itiraf ediyor.



Araştırmada buna ek olarak, insanların sosyal medyada arkadaşlarının daha mutlu görünen hayatlarını kıskandıkları da ortaya çıkıyor.



Kaspersky Lab, dünya genelinde 16.750 kişiyle yaptığı anketle, insanların sosyal medya ile ilgili bir sıkıntısını ortaya çıkardı. İnsanlar genellikle sosyal medyaya zaman ayırdıktan sonra çeşitli nedenlerle olumsuz duygular yaşıyorlar ve bu da sosyal medyanın olumlu etkilerinden daha ağır basıyor.



Kullanıcılar iyi hissetmek için Sosyal Medya Kullanıyor!





Kullanıcılar, olumlu nedenlerden ötürü ve iyi hissetmek adına sosyal medyayı ziyaret ediyor. Türkiye'de çoğu insan (%68) arkadaşları ve meslektaşları ile iletişim halinde kalmak; eğlenceli ve komik paylaşımlar görmek (%71) için sosyal ağları kullanıyor.



Türkiye'deki kullanıcılar ayrıca, dijital profillerini oluşturmanın ve profillerini her türlü pozitif anı ile doldurmanın yanı sıra; kendilerini gülümseten içerikleri (%77), tatil günlerinde ve gittikleri seyahatlerde geçirdikleri harika zamanları arkadaşlarıyla paylaşmak (%56) için ciddi bir zaman ayırıyorlar.



Arkadaşlarının Tatil,Hobi ve eğlenceli etkinlikleri, mutlu paylaşımları ters etki yapabiliyor!





İnsanların %89'unun davetsiz ve yoğun bir şekilde karşılarına çıkarak iletişimlerini zorlaştıran reklamlardan rahatsız olması şaşırtıcı bir sonuç olmamakla birlikte, mutsuzluğun sebeplerinin daha derinde yattığı görülüyor. İnsanlar sosyal medyadaki etkileşimleri sonucunda iyi hissetmek istemekle birlikte; arkadaşlarının tatil, hobi ve eğlenceli etkinliklerle ilgili mutlu paylaşımlarını görünce hayatın tadını yeterince çıkaramadıklarını düşünüp kötü hissediyorlar.



Sosyal Medyada Kıskançlık!





Örneğin, %57'si davet edilmedikleri bir partiden arkadaşlarının paylaştığı bir içeriği görünce mutsuz olduklarını; %53'ü de arkadaşlarının mutlu tatil fotoğraflarının kendileri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söylüyor. Dahası, %40'lık bir kesim de, geçmişte paylaştıkları mutlu içeriklere bakmanın, eski yaşamlarının şimdikinden daha iyi olduğunu düşünmelerine sebep olduğunu belirtiyor.



Daha önceki araştırmalar da sosyal medya ile kurulan sıkıntılı ilişkileri gözler önüne sermiş, insanların %78'i sosyal medya kullanımını tamamen bırakmak istediğini itiraf etmişti. Sosyal medya kullanmaya devam etmek için tek sebebin fotoğraflar ve diğer dijital anıların kaybedilmesinin yanı sıra arkadaşlarla irtibatın kopmasından korkmak olduğu görülüyor.



Arkadaşlarla irtibatta kalma konusunun çözümü çok kolay olmamakla birlikte, dijital anıların kurtarılması alanında Kaspersky Lab'ın üzerinde çalışmakta olduğu bir çözüm söz konusu.



Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk,



"Sosyal medya ile olan ilişkimiz bir kısır döngü haline geldi. En sevdiğimiz sosyal platformlara, yaptığımız olumlu şeyleri tüm arkadaşlarımızla paylaşmak ve kendimizi iyi hissetmek için giriyoruz. Ancak gerçek şu ki herkes aynı şeyi yapıyor; bu nedenle sosyal medyaya giriş yaptığımızda arkadaşlarımızın eğlenirken çekip paylaştıkları görüntü ve mesajlara maruz kalıyoruz, ve hayatın tadını bizden daha fazla çıkarıyor gibi görünüyorlar. Bunun insanları neden kötü hissettirdiğini ve bu kadar çok insanın neden sosyal medyayı tamamen terk etmeyi düşündüğünü anlamak zor değil. Zorluk, insanların sıkışıp kalmış gibi hissetmelerinde çünkü değerli anılarının çoğu sosyal medyada ve bunlara erişimi kaybetmek istemiyorlar." diyor.



Kaspersky Lab, kullanıcıların sosyal medya kullanmaya devam etmek veya dijital anılarını kaybetmeden bırakmak arasında daha özgürce karar vermelerine yardımcı olmak adına, FFForget adlı uygulamayı geliştiriyor. FFForget, sosyal ağlardaki anıların güvenli, şifreli bir bellekte saklamasına imkan sağlarken, kullanıcılara herhangi bir ağdan istedikleri zaman ayrılma özgürlüğü sağlıyor.

FFForget'in 2017 içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor. Uygulama hakkında güncel haberleri almak ve öncelikli olarak denemekle ilgilenenler ffforget.kaspersky.com adresi üzerinden kayıt olabiliyor.



http://www.teknotalk.com/sosyal-medyada-kiskanclik-52638/