Sosyal Medyada Deaş Propagandası Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturması çerçevesinde, DEAŞ terör örgütü ile irtibatı ve bağlantısı olduğu ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü adına paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, Suriye uyruklu, M.A., D.E., R.A., H.A., C.E., H.Ş. isimli şahılar ile Düzce Yığılca doğumlu S.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. A.A, isimli Suriye uyruklu şahsın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ