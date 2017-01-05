Sosyal Medyada Cumhurbaşkanına Hakarete Gözaltı

Bingöl'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, güvenli·k güçleri·nin il genelinde teröri·stlerle mücadelesi·ni· kararlılıkla sürdürdüğü de kaydedildi.