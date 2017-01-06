Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı

Bingöl'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.





Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yürütülen istihbari faaliyetler sonucunda sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen kişinin dün gözaltına alındığı belirtildi.



Zanlının çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.