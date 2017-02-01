Yozgat'ta sosyal medya hesabında çocuklara tacizde bulunduğu belirlenen bir kişinin tutuklandığı bildirildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, zanlı A.Y'nin (33), sahte sosyal medya hesapları açarak çocukları tacizde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.Y'nin tutuklandığı belirtildi.
Sosyal Medyada Çocuk Tacizi Yapan Kişi Tutuklandı
Yozgat'ta sosyal medya hesabında çocuklara tacizde bulunduğu belirlenen bir kişinin tutuklandığı bildirildi.
Yozgat'ta sosyal medya hesabında çocuklara tacizde bulunduğu belirlenen bir kişinin tutuklandığı bildirildi.